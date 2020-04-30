Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, yaklaşık 3 yıl önce evlendi. Çiftin bebeği 'Ses' ise geçtiğimiz sene dünyaya geldi.

Mutlu evlilikleri süren ikiliden Ümit Erdim, kızı Ses'in piyano çaldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Erdim'in "İftardan sonra tatlı niyetine" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

"NEDEN BANA ATIYORLAR?"