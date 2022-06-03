"Umarım Türk sanatçılarıyla çalışırım"

"Afrika'nın altın sesi" olarak bilinen sanatçı Salif Keita, Afrika'nın dünyanın yükselen yüzü görüntüsü olacağını belirterek, "Dünyada artık Afrika'nın zamanı geldi. Şu anda artık Afrika için hayal etmek ve hayalleri gerçekleştirme zamanı." dedi.
Salif Keita, Afrika topraklarında Albino hastalığı nedeniyle bembeyaz bir siyah olarak doğan ve Mali İmparatorluğunu kuran Soundjata Keita'nın torunu olan sanatçı, bu akşam Ankara'da vereceği konser öncesi Afrika Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
"(MÜZİK KARİYERİM) SANKİ GÖKTEN DÜŞMÜŞ GİBİ OLDU"
Mali'de soylu bir aileden müziği tercih eden ilk sanatçı olarak bilinen Keita, müziğe başlama serüvenine ilişkin şunları söyledi:
"Aslında ben istemedim ama biraz sanki gökten düşmüş gibi oldu. Okuldaydım öğretmen olmak istiyordum. Fakat sonra bana dediler ki 'bu öğretemez, eğitemez, yapamaz.' Dolayısıyla böyle bir arayış içerisindeyken yanlışlıkla, tesadüfen bir grup müzisyenin arasına düştüm. Gitar çalıyorlardı. 'Bunu ben de çalabilirim' dedim ve öyle başladı. Gitar çalarak başladım, buraya kadar geldi. Aslında benim için tesadüfü bir kariyer oldu."
Keita, bu akşamki konserle hem Ankaralılara Afrika müziğini tanıtmak hem de Afrika'ya dostlar kazandırmayı, Afrika'nın kültürünü tanıtmayı istediğini ifade etti.
Daha önce katıldığı festivallerde Türk sanatçıları dinleme imkanı bulduğunu ancak Türk sanatçılılarla beraber çalışmadığını ifade eden Keita, "Duyduğum kadarıyla iki ülkenin (Mali-Türkiye) müziği aslında çok uzak değil. Çok iyi enstrüman çalan Türk sanatçıları tanıma imkanı buldum. Bundan sonra da umuyorum Türk sanatçılarla bir iş birliği yapma imkanımız olur. Türk müziğine denk geldiğimde dinliyorum, kanalı değiştirmiyorum, severek dinliyorum. Türk müzisyenlerle bir iş birliği olsun isterim. Umarım uzun vadede, önümüzdeki dönemde hayata geçiririz." ifadelerini kullandı.
"HAYATIM HİÇ KOLAY OLMADI"
Afrika'nın içinden geçtiği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Keita, "Dünyada artık Afrika'nın zamanı geldi. Şu anda artık Afrika için hayal etmek ve hayalleri gerçekleştirme zamanı. Önce Afrika için bazı şeyleri hayal etmek, hayal ettikten sonra birkaç adım ileriye ilerlemek gerekiyor. Dolayısıyla Afrika şu anda bir yükselişte ve Afrika hız kesmeyecek. Dünyanın yükselen yüzü görüntüsü Afrika olacak." ifadelerini kullandı.
Keita, Albino ile mücadeleye ve bu amaçla kurduğu vakfa ilişkin şunları dile getirdi:
"Albino olarak dünyaya geldim, hayatım hiç kolay olmadı. Hep de bunun bilincinde hareket etmeye çalıştım. Ve bu (Salif Keita Global Foundation) vakfı kurdum. Özellikle çocuklar, eğitime erişemeyen albino hastası herkes için ufacık da olsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu amaçla kurduğum bir vakfım var."
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