Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman ve yanık kokusu sonrası alarm sistemi çalıştı

Astronotların, yanık kokusu ve duman ihbarı yapması sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) alarm sistemi çalıştı. Rus medyasının aktardığına göre, olay, Rusya yapımı Zvezda modülünde yaşandı. Bu modülde, astronotların yaşam alanları bulunuyor.

Rus Uzay Ajansı Roscosmos, olayın, istasyonun pillerinin şarj edilmesi sırasında yaşandığını duyurdu. Tüm sistemlerin normale döndüğünü duyuran ajans, ekibin de günlük işleyişe devam ettiğini açıkladı.

Plastik yanığı kokusunun, Rus modülünden ABD yapımı bölüme geçtiği belirtiliyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), olay sonrası bugün planlanan uzay yürüyüşünün yapılacağını açıkladı.

'Rus bölümündeki sistemlerin yüzde 80 eskidi'

Eskidiği yorumu yapılan Uluslararası Uzay İstasyonu, son yıllarda bir dizi teknik aksaklıkla da gündeme geldi.

Rus yetkili Vladimir Solovyov geçen hafta yaptığı açıklamada, eskiyen donanım ve arıza yapan sistemler konusunda uyarıda bulunmuştu.

Solovyov, "ISS, tamir edilemez şekilde arızalanabilir" demişti.

Meydana gelen arızalar arasında, hava kaçırma, yanlış ateşlenen motorlar ve çatlaklar bulunuyor.

Uzay araştırmaları şirketi Energia'da baş mühendisi olan Solovyov, Rus bölümdeki araç içi sistemlerin yüzde 80'inin son kullanma tarihinin geçtiğini söyledi.

Energia, Rus yapımı ISS modüllerinin ana üreticisi konumunda bulunuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=DCdwQ0eJEI4

Rusya kendi istasyonunu kurmak istiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov da Nisan ayında benzer bir uyarıda bulunmuş, metal eskimesinin "geri dönülmez sonuçlar" doğurabileceğeceğini söylemişti. Borisov, "Buna izin veremeyiz" demişti.

Roscosmos, ISS'in 2030 yılı sonrasında işlerliğini yitirebileceğini değerlendiriyor.

Rusya, 2030 yılına dek kendi uzay istasyonunu kurabileceğini duyurdu ancak bu açıklama resmiyet kazanmış değil.

Uluslararası Uzay İstasyonu 1988 yılında, Rusya, Kanada, ABD, Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinin ortak girişimi ile inşa edildmiş ve ilk etapta 15 yıllık bir ömür biçilerek tasarlanmıştı.

Halen istasyonda, iki Rus, üç Amerikalı, bir Fransız ve bir Japon olmak üzere yedi astronot bulunuyor.