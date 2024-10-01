Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut 11 Ekim'de başlıyor
Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu'nun teklifiyle, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın eş sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut 11 Ekim'de başlıyor.
Sanatın iyileştirici gücüne inanan ve göreve gelir gelmez, aynı zamanda genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Etimesgut Kent Tiyatrosu’nu kuran Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun teklifiyle yola çıkan Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut (KentFest), Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde bu yıl ilk kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl aynı tarihte yapılması hedeflenen KentFest,11-26 Ekim 2024 tarihleri arasında 15 gün boyunca Türkiye, Yunanistan, Almanya, Portekiz, Fransa, Brezilya, İskoçya, Polonya ve Suriye’den onlarca hikâye anlatıcısının 15 oyununu Eryaman’da 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM) Kent Tiyatrosu Sahnesi’nde ağırlayacak. Aynı zamanda Kent Tiyatrosu’nun açılış oyununu da içine alacak olan festivalde Ankaralılar, böylece iki doğum gününü aynı anda kutlayacaklar.
“VATAN KURTARAN ŞABAN” PERDELERİNİ AÇIYOR
Tüm sahne sanatlarını kucaklayan KentFest, 11 Ekim’de Kent Tiyatrosu’nun ilk yapımı; Haldun Taner’in, sanatçılarla siyasetçiler arasında gidip gelen Şaban’ın tesadüf eseri kültür ve sanat işleriyle ilgili yüksek bir göreve getirilmesinin hikâyesini anlattığı oyunu “Vatan Kurtaran Şaban”ın prömiyeriyle başlayacak. Yeni neslin hem muhalif hem de en muzip stand-up sanatçılarından biri olan Ankaralı Deniz Göktaş 12 Ekim’de, kıvrak zekâsı, sakinliği, keskin mizah anlayışı ve güncelle ilişkisini bir araya getirdiği gösterisinde Ankara hikâyelerini anlatacak. 13 Ekim’de ise dünya tiyatrosunun en kıymetli yönetmenlerinden Theodoros Terzopoulos’un, Kraliçe I. Elizabeth ile İskoç Kraliçesi Mary Stuart arasında geçen ve Mary Stuart’ın idamıyla sonuçlanan taht mücadelesini konu alan oyunu “Alarme” festival kapsamında seyirciyle buluşacak.
KentFest kapsamında sahnelenen yabancı yapımlar, Türkçe altyazılı olarak seyirciyle buluşacak.Yekta Kopan
SÖYLEŞİLER, BEŞİKÇİOĞLU ve KOPAN’LA BAŞLIYOR
KentFest boyunca “Meselemiz Ankara” üst başlığıyla gerçekleşecek söyleşiler ise festivalin ilk hafta sonunda, 12 Ekim’de Erdal Beşikçioğlu ve Yekta Kopan’ın sohbetiyle başlayacak.
11-26 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek KentFest’in etkinlikleri için biletler, Biletix’ten ve Biletinial’dan temin edilebilir.
PROGRAM
GÖSTERİLER
11 Ekim Cuma 20.00 “Vatan Kurtaran Şaban” / Ana Sahne
12 Ekim Cumartesi 20.00 Deniz Göktaş / Fuaye
13 Ekim Pazar 20.00 “Alarme” / Ana Sahne
14 Ekim Pazartesi 20.00 “Alarme” / Ana Sahne
15 Ekim Salı 20.00 “Antony and Cleopatra” / Ana Sahne
16 Ekim Çarşamba 20.00 “Antony and Cleopatra” / Ana Sahne
17 Ekim Perşembe 20.00 “Never Odd or Even” / Ana Sahne
18 Ekim Cuma 20.00 “NSU-Ölenler Arasında Almanlar da Var” / Ana Sahne
(Oyun bitiminde söyleşi)
22.00 “Regeneration Subdivided” Konser (Hakan Kurşun, Eylem
Pelit, Ediz Hafızoğlu)
19 Ekim Cumartesi 18.00 “Sır” / Ana Sahne
20.00 “BLANC”/ Ana Sahne
20 Ekim Pazar 18.00 “Sirens” / Ana Sahne
20.00 “BİZ” / Ana Sahne (Oyun bitiminde söyleşi)
21 Ekim Pazartesi 20.00 “39 Buçuk Basamak” / Ana Sahne (Oyun bitiminde
söyleşi)
22 Ekim Salı 20.00 “Batı Ekspresi” / Ana Sahne (Oyun bitiminde söyleşi)
23 Ekim Çarşamba 20.00 “Geçen Gün” / Ana Sahne (Oyun bitiminde söyleşi)
24 Ekim Perşembe 20.00 “Ama” / Ana Sahne (Oyun bitiminde söyleşi)
25 Ekim Cuma 20.00 “10 Adımda Unutmak” / Ana Sahne (Oyun bitiminde
söyleşi)
26 Ekim Cumartesi 14.00 Kent Tiyatrosu Oyuncuları ile “Gordion” Okuma
Tiyatrosu / Ana Sahne
21.00 Büyük Ev Ablukada Konseri / Ana Sahne
SÖYLEŞİLER
12 Ekim Cumartesi 14.00 “Meselemiz Ankara”: Erdal Beşikçioğlu ve Yekta Kopan /
Fuaye
13 Ekim Pazar 14.00 “Meselemiz Ankara”: Metin Solmaz ve Murat Meriç /
Fuaye
14 Ekim Pazartesi 15.00 Theodoros Terzopoulos – “Antik Yunan Tragedyasının
Bir Koşulu Olarak Mit ve Mitin Özgürleşmesi” /
Konferans Salonu
19 Ekim Cumartesi 14.00 “Meselemiz Ankara”: Tanıl Bora ve Suavi Aydın / Fuaye
20 Ekim Pazar 14.00 “Meselemiz Ankara”: Ünsal Ünlü, Gökçer Tahincioğlu ve
Sezgin Kaymaz / Fuaye
ATÖLYELER
18 Ekim Cuma 11.00 - 14.00 Mustafa Kaplan ve Filiz Sızanlı / Studio
20 Ekim Pazar 11.00 - 14.00 Sernaz Demirel / Studio
20 Ekim Pazar 15.00 - 18.00 Vania Vaneau / Studio
23 Ekim Çarşamba 11.00- 14.00 Kerem Kurdoğlu ve Naz Erayda / St