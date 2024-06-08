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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde 'Altın Elma' LCV- Lütfen Cevap Veriniz filminin oldu

        'Altın Elma' LCV- Lütfen Cevap Veriniz'in oldu

        Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde 'Altın Elma' LCV- Lütfen Cevap Veriniz filminin oldu. Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu 'En İyi Erkek Oyuncu', Melisa Şenolsu ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:11
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        Bu yıl 24. kez düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi. Festival, 2 Haziran'da film gösterimleri ile başlamış ve Türkiye Başkonsolosu Erdem Tunçer'in ev sahipliğinde verilen resepsiyon ile açılışını gerçekleştirmişti. Festival süresince, Frankfurt ve Rhein Main bölgesinde birçok mekânda 50'nin üzerinde kısa, belgesel ve uzun metraj film gösterildi. Program dahilinde, misafirler Main Nehri'nde tekne turu, Rodgau'da piknik ve şehir turları gibi etkinliklerle de ağırlandılar.

        LCV- Lütfen Cevap Veriniz
        LCV- Lütfen Cevap Veriniz
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        Festivalde her yıl sinemaya emek vermiş başarılı Türk oyunculara verilen “yaşam boyu Onur ödülü”, 2022 yılından bu yana Türk asıllı Alman oyuncularına da verilmeye başlandı. Bu yıl bu ödül Türk ve Alman sinemasının sevilen oyuncusu Mehmet Kurtuluş’a verildi. Ödülü alan Mehmet Kurtuluş, “Çok sevgili Hüseyin Sıtkı’ya ve festivalin perde arkasında yer alan ve emek veren tüm ekibe teşekkürlerimi belirtmek istiyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

        Mehmet Kurtuluş-Hüseyin Sıtkı
        Mehmet Kurtuluş-Hüseyin Sıtkı

        Festivalin kazananları;

        • En İyi Kısa Film (Türk): "Gözlerin" filmi, Korhan Topçu
        • En İyi Kısa Film (Alman): "AMYGDALA" filmi, Nevin Hahn
        • En İyi Belgesel: "Rodakis’i Ararken" filmi, Kerem Soyyılmaz
        • En İyi Müzik: "Aniden" filmi, Branislav Jovancevic
        • En İyi Senaryo: "Yüzleşme" filmi, Filiz Kuka
        • En İyi Görüntü Yönetmeni: "Karganın Uykusu" filmi, Ziya Kasapoğlu
        • En İyi Erkek Oyuncu: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu
        • En İyi Kadın Oyuncu: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Melisa Şenolsun
        • En İyi Yönetmen: "1 Gün 365 Saat" filmi, Eylem Kaftan
        • En İyi Film: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı

        Gecenin sonunda, izleyicilere en iyi film ödülünü kazanan "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi gösterildi.

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        #Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali
        #Melisa Şenolsun
        #Lütfen Cevap Veriniz
        #lcv
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