REKLAM advertisement1

Bu yıl 24. kez düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi. Festival, 2 Haziran'da film gösterimleri ile başlamış ve Türkiye Başkonsolosu Erdem Tunçer'in ev sahipliğinde verilen resepsiyon ile açılışını gerçekleştirmişti. Festival süresince, Frankfurt ve Rhein Main bölgesinde birçok mekânda 50'nin üzerinde kısa, belgesel ve uzun metraj film gösterildi. Program dahilinde, misafirler Main Nehri'nde tekne turu, Rodgau'da piknik ve şehir turları gibi etkinliklerle de ağırlandılar.

LCV- Lütfen Cevap Veriniz

REKLAM

Festivalde her yıl sinemaya emek vermiş başarılı Türk oyunculara verilen “yaşam boyu Onur ödülü”, 2022 yılından bu yana Türk asıllı Alman oyuncularına da verilmeye başlandı. Bu yıl bu ödül Türk ve Alman sinemasının sevilen oyuncusu Mehmet Kurtuluş’a verildi. Ödülü alan Mehmet Kurtuluş, “Çok sevgili Hüseyin Sıtkı’ya ve festivalin perde arkasında yer alan ve emek veren tüm ekibe teşekkürlerimi belirtmek istiyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Mehmet Kurtuluş-Hüseyin Sıtkı Festivalin kazananları; En İyi Kısa Film (Türk): "Gözlerin" filmi, Korhan Topçu

En İyi Kısa Film (Alman): "AMYGDALA" filmi, Nevin Hahn

En İyi Belgesel: "Rodakis’i Ararken" filmi, Kerem Soyyılmaz

En İyi Müzik: "Aniden" filmi, Branislav Jovancevic

En İyi Senaryo: "Yüzleşme" filmi, Filiz Kuka

En İyi Görüntü Yönetmeni: "Karganın Uykusu" filmi, Ziya Kasapoğlu

En İyi Erkek Oyuncu: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu

En İyi Kadın Oyuncu: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Melisa Şenolsun

En İyi Yönetmen: "1 Gün 365 Saat" filmi, Eylem Kaftan

En İyi Film: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı Gecenin sonunda, izleyicilere en iyi film ödülünü kazanan "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi gösterildi.