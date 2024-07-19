'Uluslararası Bursa Festivali'nde Anna Maria Jopek sahne aldı
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Bursa Festivali' kapsamında Anna Maria Jopek konser verdi
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62'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Bursa Festivali' kapsamında Anna Maria Jopek, caz tutkunlarının bir araya geldi.
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Balat Atatürk Ormanı'ndaki kulübede gerçekleşen konserde, Varşova doğumlu şarkıcı, piyanist, söz yazarı, besteci ve yapımcı Anna Maria Jopek ile trompet sanatçısı Pıotr Wojtasık Quıntet sahne aldı.
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Eurovision deneyimini takiben çıkardığı ilk albümü ile Altın Plak ödülünü kazanan Jopek'in performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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62'nci Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki konserler, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.