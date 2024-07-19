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        Haberler Müzik 'Uluslararası Bursa Festivali'nde Anna Maria Jopek sahne aldı

        'Uluslararası Bursa Festivali'nde Anna Maria Jopek sahne aldı

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Bursa Festivali' kapsamında Anna Maria Jopek konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:07
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          62'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Bursa Festivali' kapsamında Anna Maria Jopek, caz tutkunlarının bir araya geldi.

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          Balat Atatürk Ormanı'ndaki kulübede gerçekleşen konserde, Varşova doğumlu şarkıcı, piyanist, söz yazarı, besteci ve yapımcı Anna Maria Jopek ile trompet sanatçısı Pıotr Wojtasık Quıntet sahne aldı.

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          Eurovision deneyimini takiben çıkardığı ilk albümü ile Altın Plak ödülünü kazanan Jopek'in performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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          62'nci Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki konserler, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

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