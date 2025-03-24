Uluslar Ligi'nde yarı finaller Almanya'da
UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarına Almanya'nın Münih ve Stuttgart kentleri ev sahipliği yapacak.
UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük karşılaşmaları, Almanya'nın Münih ve Stuttgart kentlerinde oynanacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'daki final maçı Allianz Arena'da oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçlarının programı şöyle:
Yarı final:
4 Haziran: Almanya-Portekiz (Allianz Arena)
5 Haziran: İspanya-Fransa (Stuttgart Arena)
Üçüncülük maçı:
8 Haziran: (Stuttgart Arena)
Final:
8 Haziran: (Allianz Arena)