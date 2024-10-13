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        Haberler Bilgi Spor Uluslar Ligi Belçika- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Uluslar Ligi Belçika- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Uluslar A Ligi 2. Grubu'nda Belçika ile Fransa karşı karşıya geliyor. Oynadığı üç maçta 6 puanı olan Fransa, ikinci sırada yer aldı. Öte yandan 4 puan toplayan Belçika, İtalya ve Fransa'nın ardından üçüncü basamakta bulundu. Peki, Belçika- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 16:23 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:23
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        • 1

          Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Belçika- Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırırken, her iki takımında önemli eksikleri bulunuyor. Peki, Belçika- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          BELÇİKA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Belçika- Fransa maçı 14 Ekim Pazartesi (yarın) 21.45'te oynanacak.

          Zorlu mücadele EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        • 3

          BELÇİKA MUHTEMEL 11

          Casteels, Zebast, Faes, Theate, De Cuyper, Tielemans, Mangala, Doku, Ketelare, Trossard, Openda

        • 4

          FRANSA MUHTEMEL 11

          Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Camavinga, Dembele, Olise, N'kunku, Kolo Muani

        • 5

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