Uluslar Ligi Belçika- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Uluslar A Ligi 2. Grubu'nda Belçika ile Fransa karşı karşıya geliyor. Oynadığı üç maçta 6 puanı olan Fransa, ikinci sırada yer aldı. Öte yandan 4 puan toplayan Belçika, İtalya ve Fransa'nın ardından üçüncü basamakta bulundu. Peki, Belçika- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Belçika- Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırırken, her iki takımında önemli eksikleri bulunuyor. Peki, Belçika- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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BELÇİKA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Belçika- Fransa maçı 14 Ekim Pazartesi (yarın) 21.45'te oynanacak.
Zorlu mücadele EXXEN üzerinden yayınlanacak.
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BELÇİKA MUHTEMEL 11
Casteels, Zebast, Faes, Theate, De Cuyper, Tielemans, Mangala, Doku, Ketelare, Trossard, Openda
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FRANSA MUHTEMEL 11
Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Camavinga, Dembele, Olise, N'kunku, Kolo Muani
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YILDIZ İSİMLER SAKATLIĞI SEBEBİYLE FORMA GİYEMEYECEK
Belçika; Kevın De Bruyne- Kasık/ Leğen Kemiği sakatlığı
Fransa; Mbappe- Sol bacak sakatlığı
Upamecano- Uyluk kası gerilmesi