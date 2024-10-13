Uluslar Ligi Belçika- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Belçika- Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırırken, her iki takımında önemli eksikleri bulunuyor. Peki, Belçika- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...