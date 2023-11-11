Ulugöl'ü 300 bin kişi gezdi

Ulugöl'ün, ailece güzel vakit geçirilecek yer olduğunu anlatan Yıldız, "Doğası korunduğu için güzel, fazla bozulmamış bir yapısı var. O yüzden dinlenmek için çok uygun bir yer. Sonbaharda da güzel bir anı bırakmak, fotoğraf çekilmek için gayet iyi bir ortam, manzarası da iyi" ifadelerini kullandı.