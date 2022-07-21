Uludağ Premium Ultra Trail heyecanı başlıyor

İHA

Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu bu yıl bin 500 yerli ve yabancı koşucunun katılımıyla bir rekora imza atacak. Bu yıl 30 farklı ülkeden yabancı sporcunun katılacağı koşunun yabancı sporcu sayısının her yıl çoğalarak artması hedefleniyor.

PAU CAPELL DE KOŞACAK

UTMB ve Dünya Ultratrail Şampiyonu Pau Capell de 66 kilometrelik parkurda koşacak. Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu’nun hedefi, uluslararası koşu takvimine girmek.

Uludağ’ın eşsiz doğasının içinde koşan sporculara parkurların farklı noktalarında klasik müzik eşlik edecek ve sporcuların unutulmaz bir koşu deneyimi yaşamaları sağlanacak. Ayrıca koşu PowerApp’te tüm gün canlı yayınlanacak olup daha fazlası için uludagultratrail instagram hesabı da takip edilebilecek.

23 Temmuz akşamı koşucuların yorgunluklarını atıp keyifli vakit geçirecekleri a capella konserinde sahnede Ses Ver Sus dinleyenlere müzik şöleni yaşatacak. 24 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle yarış kapanışı gerçekleşecek.

BURSA'NIN ÖNEMLİ VE DEĞERLİ LOKASYONLARINDAN GEÇİLECEK

100K, 66K, 30K, 16K ve 6K etapları ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak olan etkinlikte koşucular, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa’nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek hem zorlu hem de keyifli bir yarış tecrübe etmiş olacaklardır.