        Haberler Gündem Uludağ'da ormanda kaybolan 4 genç bulundu

        Uludağ'da ormanda kaybolan 4 genç bulundu

        Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde kaybolan 16-17 yaşlarındaki dört genç için JAK ve AFAD ekipleri seferber oldu, 5 saat sonra ise bulundular

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:09 Güncelleme: 09.11.2025 - 00:01
        Kaybolan 4 genç bulundu
        Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Uludağ eteklerinde kayıp ihbarında bulunulan 4 genç, 5 saatlik arama çalışması sonucunda ormanlık alanda bulundu.

        Saat 17.00 sıralarında gelen ihbar üzerine yaşları 16 ve 17 arasında değişen gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, kayıp gençlerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumlarını belirleyerek o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 5 saatlik çalışmanın sonunda 4 kişilik arkadaş gurubu, ormanlık alanda bulundu.

        Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 4 gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

        #bursa uludağ
        #haberler
        Yazı Boyutu
