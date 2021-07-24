Uludağ'da ormanda kaybolan kadın aranıyor

Bursa Uludağ'daki Çobankaya mevkisinde ailesiyle birlikte piknik yapan Gülefer Boynukısa (59), öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girdi.

Boynukısa'nın uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin aileyle birlikte yaptığı aramalarda Boynukısa'nın izine rastlanmadı.

AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarma'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekibin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.