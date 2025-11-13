Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 'Ultimatom' rumuzlu sosyal medya hesabına erişim engeli

        'Ultimatom' rumuzlu sosyal medya hesabına erişim engeli

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD merkezli X sosyal medya platformunda "Ultimatom" rumuzlu hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine, sulh ceza hakimliğince erişim engeli kararı verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:59 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ultimatom' rumuzlu sosyal medya hesabına erişim engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, X sosyal medya platformunda bulunan "Ultimatom" (@ultimatoms) rumuzlu hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "217/A" maddesi uyarınca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden ilgili hesabın erişime engellenmesi talebinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, hakimliğin kararı doğrultusunda anılan hesabın 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı bilgisi verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Habertürk Anasayfa