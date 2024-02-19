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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Ülke Sineması'nın konuğu Macaristan

        'Ülke Sineması'nın konuğu Macaristan

        Türk-Macar yılı kapsamında ve Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle 23-29 Şubat tarihlerinde Beyoğlu Sineması'nda düzenlenecek 'Ülke Sineması: Macaristan' programında 'Macarlar', 'Beyaz Kısrağın Oğlu', 'Kızıllar ve Beyazlar', 'Çocuklarıma Günce' ve 'Benim XX. Yüzyılım' filmleri gösterilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:18
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        'Ülke Sineması'nın konuğu Macaristan
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        Beyoğlu Sineması özel seçki ve içeriklerle İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı programlarla sinemaseverlerle buluşan mekânda, Türk-Macar yılı kapsamında ve Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle 23-29 Şubat tarihlerinde düzenlenecek “Ülke Sineması: Macaristan” Macar sineması'ndan filmler sinemaseverlerle buluşacak.

        'Beyaz Kısrağın Oğlu'
        'Beyaz Kısrağın Oğlu'

        Macar sineması yalnızca Macaristan’da değil dünya çapında yankı uyandıran, köklü bir geçmişe sahip, dil ve konu açısından kendine has bir dünya kuran, topluma, tarihe, siyasete ve sanata farklı bir bakış atabilen özelliğiyle öne çıkıyor. Bu küçük seçki, farklı akımlarda eserler vermiş Macar sinemasının ustalarına bir giriş yapmak veya bir kez daha hatırlamak adına sinema tutkunlarıyla buluşuyor.

        'Çocuklarıma Günce'
        'Çocuklarıma Günce'

        Zoltán Fábri yönetmenliğindeki 1978 yapımı “Macarlar” 23 Şubat Cuma ve 29 Şubat Perşembe günü saat 15.00’te, Miklós Jancsó yönetmenliğindeki 1967 yapımı “Kızıllar ve Beyazlar” 25 Şubat Pazar günü saat 15.00’te, Ildikó Enyedi yönetmenliğindeki 1989 yapımı “Benim XX. Yüzyılım” 27 Şubat Salı günü saat 15.00’te, Márta Mészáros yönetmenliğindeki 1984 yapımı “Çocuklarıma Günce” 25 Şubat Pazar akşamı saat 19.00’da ve Marcell Jankovics yönetmenliğindeki 1981 yapımı “Beyaz Kısrağın Oğlu”, 23 Şubat Cuma akşamı saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda izlenebilir.

        'Kızıllar ve Beyazlar'
        'Kızıllar ve Beyazlar'

        23-29 Şubat tarihlerinde Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek “Ülke Sineması: Macaristan”nın ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.

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        #macaristan
        #İBB Kültür
        #Beyoğlu Sineması
        #Macar Kültür Merkezi
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