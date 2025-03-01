Ulaş Tuna Astepe: Utandırmayacak bir iş arıyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ulaş Tuna Astepe, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecileri görünce ayaküstü sohbet eden Astepe; "Bebek'te bir görüşmem vardı. Bir proje görüşmesi ama erken geldim biraz, gelmişken de sahil yürüyüşü yapıp deniz havası alayım istedim. Az vaktim var" dedi.

REKLAM advertisement1 Oyuncu; "Utandırmayacak bir iş arıyorum, sevenlerimizi ve izleyenlerimizin ilgisini çekebilecek bir senaryo arıyorum. Çok şükür daha önce hiç utandıracak proje olmadı. Bundan sonra da olmasın diye ince eleyip sık dokuyorum" diye konuştu.