İstanbul'a yüzme olimpiyatlarına hazırlık için geldikleri Nisan ayında, ülkeleri Ukrayna Rusya'nın işgaline uğrayınca geri dönemeyen Ukraynalı Yüzme Takımı, 5 aydır misafir oldukları Ciner Grubu'na bağlı Kasımpaşa Spor Kulübü'ne destekleri ve yaşadıkları unutulmaz anılar için teşekkür etti. Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; savaş mağduru çocuklar Kasımpaşa Spor Kulübü'ne olan sevgilerini 30 saat sürecek İstanbul-Kiev yolculuğuna çıkarken de 'Teşekkürler Kasımpaşa' diyerek gösterdi. Takımın yolculuk yapacakları otobüse de Ukrayna ve Türkiye bayrakları astı.

SAVAŞ MAĞDURU SPORCULARA CİNER GRUBU SAHİP ÇIKTI

Fiziksel engelli sporcuların yer aldığı Ukrayna Paralimpik Yüzme Milli Takımı, Paris Olimpiyatları'na hazırlık için kamp yeri olarak İstanbul'u seçmişti. Takımın Türkiye'ye geldiği tarihlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tırmanınca sporcular evlerine dönemedi. En küçüğü 8, en büyüğü 24 yaşında olan yüzücüler ve iki antrenörüne yardım eli uzatan ise Ciner Grubu'na bağlı Kasımpaşa Spor Kulübü ile tesis çalışanları oldu.

KASIMPAŞA TESİSLERİ KAPILARINI AÇTI

Nisan ayında Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Beyoğlu'ndaki Tesisleri'nde konaklamaya başlayan yüzme takımı, Ciner Grubu'nun kendilerine sahip çıkması ile olimpiyat hazırlıklarına da devam edebildi. Paralimpik yüzücüler, Ukrayna'daki evlerini ve kamplarını aratmayan ortamda 5 ay boyunca haftanın 4 günü havuzda antrenman yaptılar, koştular, Kasımpaşa Spor Kulübü sayesinde de futbolu öğrendiler. Kulüp evleri, tesis çalışanları da İstanbul'daki aileleri oldu. Öyle ki tesisin yemekhanesinde görevli bir kadın çalışan çocuklarla vedalaşırken göz yaşlarına boğuldu.

KASIMPAŞA YUVALARI, YÜZME KOÇLARI ANNELERİ OLDU

Başarılı yüzücüler dolu dolu geçen o 5 ayın ardından kalpleri Kasımpaşa'da kalarak, 15 Temmuz sabahı Kiev'e dönmek için uzun bir yolculuğa çıktı. Ailelerine kavuşacakları için mutlu olsalar da yüzücülerin her biri 'İstanbul'u unutmayacağız' diyerek duygularını paylaştı. Takımın antrenörü, genç sporculara aylardır annelik de yapan İrina Paveldiva ise 5 ayın özetini şu sözlerle anlattı: Kasımpaşa'dan ayrılacağımız için çok üzgünüz. İlk günlerde tesis dışına çıktığımız zaman geri döneceğimiz zaman 'hadi stada dönelim' diyorduk. Bir süre sonra 'hadi eve dönelim' demeye başladık. Tesis bizim evimiz oldu. Ukrayna'ya ise bir bilinmeze doğru gidiyoruz.

"UKRAYNA'DA TESİSİN 'TAVUKLU PİLAVINI ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Ukraynalı yüzücüler 5 ayda Türk yemeklerini de keşfettiler, İstiklal Caddesi ile Adalar'da gezmeyi çok sevdiler. Genç Paralimpiklerden Vitali Yurchenko'nun favori yemeği tesisin tavuklu pilavı oldu. 'Döndüğümde unutamayacağım bir yemekti' diyor.

Antrenör İrina Paveldiva gibi takımdaki yetişkin sporcular da savaş nedeniyle endişeli. Ama buradan güzel anılarla dönmek şimdilik tek moral kaynakları.

"EVİMİZ ŞİMDİLİK BOMBALANMIYOR"

15 yaşındaki Nikita Dudchenko ise takım arkadaşının aksine İstanbul'da lahmacun ve ayrana doyamadı. Türkiye'de en çok beğendiği tatlı da sütlaç oldu. Nikita yemekler gibi ailesine de düşkün: Annem şimdiden döneceğim için sevdiğim yemekleri yapmaya başladı. Şimdilik bombardımanın olmadığı bölgedeler. Ailemi çok özledim.

Ciner Grubu'na bağlı Kasımpaşa Spor Kulübü'ne ev sahipliği için minnettar olan Ukraynalı yüzme takımının artık tek isteği ailelerine kavuştuktan sonra savaşın ortasındaki ülkelerinde olimpiyat hazırlıklarına devam edebilmek.