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Ukrayna uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY ve Pegasus'tan Ukrayna uçak seferleri açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna'ya uçak seferleri de durmuştu. Konuyla ilgili olarak milyonlarca vatandaşımız, Ukrayna uçak seferleri ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arıyor. Söz konusu duruma ilişkin THY ve Pegasus'tan Ukrayna uçak seferleri açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

15.03.2022 - 21:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ukrayna'ya uçak seferleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle duran uçak sefelerine ilişkin Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan son dakika açıklamaları yapıldı! İşte son durum...

  • UKRAYNA UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna uçuşlarımız kalkışlı ve varışlı olmak üzere 10 Nisan'a kadar iptal edilmiştir. Rostov ve Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız 10 Nisan'a kadar iptal edilmiştir. Moldova uçuşlarımız 10 Nisan'a kadar iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerini acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.

  • Öte yandan savaş nedeniyle seferlerin durduğu bir başka ülke olan Belarus uçuşlarındaki iptallerin ise 31 Mart'a kadar uzatıldığı belirtildi.

  • PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

    Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    2022/328 sayılı Avrupa Birliği Regülasyonu ile Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı uçak seferleri için; sigorta/reasürans, leasing, operasyon ve bakım hizmetlerine bağlı yaptırım ve yasaklar uygulanmaktadır.

     

  • Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız ,13 Mart 2022 ( dahil ) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur.

    Bu tarihler arasında Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, Mahaçkale ve Krasnodar varışlı ve kalkışlı uçuşu olan misafirlerimizin, ücretsiz bilet değişikliği ve kesintisiz iade hakkı bulunmaktadır. Misafirlerimiz, bilet işlemlerini web sayfamız (https://www.flypgs.com/bilet-islemleri) ve mobil uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirler.

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