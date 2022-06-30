Ukrayna'dan Suriye kararı

İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

ZELENSKIY: DEĞERSİZ BİR HAREKET

İHA'nın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek, Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının "daha da artırılacağını" açıkladı. Zelenskiy ayrıca, Suriye'nin söz konusu hareketini “değersiz” olarak nitelendirdi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.