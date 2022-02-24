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Ukrayna ve Rusya askeri gücü karşılaştırması! Ukrayna mı Rusya mı daha güçlü? İşte askeri güçleri

Ukrayna Rusya ordu - askeri güç karşılaştırması | Ukrayna Rusya asker ve uçak sayısı

Ukrayna Rusya askeri güç karşılaştırması bugün Rus ordusunun Ukrayna sınırını geçip resmen savaşı başlatması sonrası en çok araştırılanlar arsında yer alıyor. Peki, Ukrayna ve Rusya asker ve uçak sayısı kaç? İşte Anadolu Ajansı tarafından derlenen güncel sayılar

24.02.2022 - 10:55 | Güncelleme: DÜNYA

  • AKTİF PERSONEL

    RUSYA: 850 bin

    UKRAYNA: 200 bin

     

  • ASKERLİĞE ELVERİŞLİLİK

    RUSYA: 46 milyon 681 bin 219

    UKRAYNA: 22 milyon 310 bin 276

  • TANK GÜCÜ

    RUSYA:  12 bin 420

    UKRAYNA: 2 bin 596

  • SAVAŞ UÇAĞI

    RUSYA: 772 

    UKRAYNA: 69

     

  • SAVAŞ UÇAĞI

    RUSYA: 772 

    UKRAYNA: 69

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