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        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği saldırıda en az 6 kişi öldü, 59 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği saldırıda en az 6 kişi öldü, 59 kişi yaralandı

        Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine güdümlü bombalarla düzenlediği saldırıda, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bildirildi. Rusya ise Ukrayna'nın Belgorod'a düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:13 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:31
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        Rusya, Harkiv'e saldırdı: 6 ölü
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        Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Harkiv'e güdümlü bombalarla saldırdığını belirtti.

        Sinegubov, saldırıda şehrin İndustrialnoye semtindeki 12 katlı bir apartmanın vurulduğunu, 5 aracın zarar gördüğünü, Sloboda semtinde de bir depo binası ile 3 evin hasar gördüğünü ifade etti.

        Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bilgisini veren Sinegubov, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya paylaşımında, Harkiv'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

        Rusya'nın sivilleri, sıradan evleri hedef aldığını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Bu saldırıda Rus güdümlü bombaları kullanıldı. Savunma kuvvetlerimiz, Rus askeri uçaklarını bulundukları yerde imha etme kabiliyetine sahip olsaydı bu saldırı gerçekleşmezdi. Bu terörü durdurmak için ortaklarımızın güçlü kararlarına ihtiyacımız var. Bu, kesinlikle adil bir ihtiyaçtır. Ukrayna'nın savunmasını kısıtlamaya hiçbir mantıklı sebep yoktur. Uzun menzilli kabiliyetlere ihtiyacımız var. Ukrayna için hava savunma anlaşmalarının uygulanmasına ihtiyacımız var."

        RUSYA: BELGOROD'DA 5 KİŞİ ÖLDÜ

        Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod'a çok namlulu roketatarla saldırı düzenlediğini belirtti.

        Saldırı sonucu çok katlı binaların hasar gördüğünü kaydeden Gladkov, "Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılardan 7 yetişkin ve 3 çocuğun durumu ağır. Yaralılar Belgorod'daki hastanelere kaldırıldı." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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