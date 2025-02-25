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        Haberler Dünya Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşması yapmak isteyenlere AB de eklendi | Dış Haberler

        Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşması yapmak isteyenlere AB de eklendi

        Avrupa Birliği (AB) de ABD gibi, Ukrayna ile kıymetli madenlere ilişkin anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:57
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        AB de Ukrayna ile maden anlaşması yapmak istiyor
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        Avrupa basınında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, AB'nin Ukrayna'ya iki tarafın da kazanacağı bir maden anlaşması teklifinde bulunduğunu açıkladı.

        AB sanayi stratejisinden sorumlu olan Sejourne, komisyon üyelerinin savaşın üçüncü yılını geride bırakması nedeniyle dün Kiev'e gerçekleştirdiği ziyarette AB tarafının Ukraynalı yetkililere "rakip" teklifi sunduğunu belirtti.

        "Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu 30 kritik maddenin 21'i Ukrayna tarafından kazan-kazan ortaklığıyla sağlanabilir." ifadesini kullanan Sejourne, Avrupa'nın iki tarafa fayda sağlamayacak bir anlaşma teklifinde asla bulunmayacağını savundu.

        ABD Başkanı Donald Trump, ay başında, şimdiye kadar sağlanan yardımlar nedeniyle Ukrayna'nın ABD'ye yüzlerce milyar dolar borcu olduğunu iddia etmiş, Kiev'le 500 milyar dolarlık nadir toprak elementlerini talep eden bir anlaşma yapmak istediğini açıklamıştı.

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        Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini bildirmişti.

        Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve manganez gibi çok çeşitli kritik ve büyük element ve mineral sahaları bulunuyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile de başta nadir elementler olmak üzere ekonomiye dair bazı anlaşmalar yapılabileceğini söylemişti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Trump’ın açıklamalarının ardından ABD’li şirketlerle işbirliğine açık olduklarını kaydetmişti.

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