Zelenskiy: İstediğimiz tek şey barış

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi.

Zelenskiy'nin Münih ziyaretine dair Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanının programları arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve finans kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ortaklarıyla görüşmeler var. Zelenskiy, Ukrayna'nın direncini arttırmak için askeri ve mali destek sağlamaya yönelik somut anlaşmalar bekliyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılacak görüşmelerde Doğu Avrupa'daki mevcut tehditler ve Ukrayna çevresindeki durum ele alınacak" ifadeleri kullanıldı.

Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

Zelenskiy görüşme sonrası yaptığı açıklamada ülkesinin "barış" aradığını söyledi. Zelenskiy "Ukrayna, bağış için dileniyor gibi algılanmamalı. Avrupa'yı da koruduğumuz unutulmamalı. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit" diye konuştu.

Zelenskiy "Rusya 'Ukrayna' Kırım'ı almak istiyor' diye iddia ediyor. Burada NATO'nun kurucu sözleşmesinin 5. maddesini dile getirmemiz önemli. Normandiya formatı ve Minsk anlaşması burada çok önemli" dedi. Ülkesinin NATO üyelik sürecine ilişkin de çağrıda bulunan Zelenskiy "NATO üyelik konusunda bize açık yanıt vermeli" dedi.

Ukrayna lideri, her yerde her koşulda barış görüşmelerine açık olduklarını belirtti ve "Rusya'nın Batı'ya saldırmasına izin verilemez" diye ekledi.

Zelenskiy "Bizim tarafımızda olanlar hakikatin tarafındadır" diyerek destek veren ülkelere de teşekkür etti.

"DİPLOMASİYİ TERCİH ETMEK VARKEN NEDEN BOMBALAR TERCİH EDİLİYOR?"

ABD'li gazeteci Christine Amanpour'un moderatörlüğündeki konuşmada soruları da yanıtlayan Zelenskiy "Bizler çok ciddi sinyaller de verdik. Dünya liderleri bir araya geldik. Biz Rusya ile masaya oturup konuşmaya hazırız dedik. Biz bunu söylerken, diplomasiyi tercih etmek varken neden bombaları tercih ediyor Rusya?" dedi.

İşgal için verilen tarihlere değinen Ukraynalı lider "Savaş ne zaman gelecek bilemiyoruz ama bizim de cevap vermemiz gerekiyor. Sürekli savaş şu zaman çıkacak, ekonomi böyle etkilenecek, iş dünyası etkilenecek deniliyor? Bunun olduğu bir ülkede kim yaşamak isteyebilir. İstikrarsızlık isteniyor. İşgal etmek için güçsüzleşelim istiyorlar. Biz her türlü tehdidi değerlendirmek durumundayız. Yarın ne olacak? Halkıma ne olacak? Halk bankalara koşuşup paralarını korkarak çekmek istese ne yaşanacak? Bir bilgi savaşı da yaşanıyor. Biz Ukraynalılar pes etmiyoruz,yaşamak istiyoruz." dedi.

NATO konusunda da değinen Zelenskiy "NATO ile çok farklı riskler var. Bir uzlaşı da yok. Farklı görüşler var. Ukrayna ile NATO ile de bir mesafe var. Mesafeyi azaltmak için ne kadar zamana ihtiyacımız var bunu da bilelim ki bu trajedilerle baş etmek durumunda kalmayalım. Tek istediğimiz bu güvencelerin verilmesi, bilgi istiyoruz. Kimse kimseyi zorlamıyor aslında. NATO'da olalım diye de zorlamıyoruz. Güvenlik teminatlarının sağlanmasını istiyoruz"

Almanya'ya gelirken işgal tehlikesi altındaki ülkesini geride bırakmaktan korkup korkmadığı sorulan Zelenskiy "Neden korkayım burada dostlarım var. Ülkemiz ben orada olmasam da son derece güvende. Benim buraya yaptığım ziyaret çok önemliydi o yüzden gelmeye karar verdim. Sabah kahvaltımı Ukrayna'da yaptım akşam yemeğimi de Ukrayna'da yapacağım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum" diyerek de çağrıda bulundu.

"RUSYA BİRKAÇ GÜNE SALDIRACAK DİYORUM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasında bir öngörüde bulunarak şu ifadelere yer verdi: Birkaç güne saldırı başlayacak diyorum, bombalar düştükten sonra yaptırım uygulanmasının anlamı ne?