Ukrayna'dan 'nükleer santrale mayın' iddiası

DHA

Energoatom tarafından Telegram üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusundan Tümgeneral Valery Visiliev’in, “Zaporijya’daki nükleer santralin önemli tüm tesislerine mayın döşedik” dediğini iddia etti.

“Rusya, tüm dünyaya şantaj yapıyor” denilen açıklamada, “Ruslar planlarını gizlemiyorlar ve şimdiden tüm dünyaya açıkça şantaj yapıyorlar, Zaporijya nükleer santralini patlatmaya hazır olduklarını ilan ediyorlar” denildi.

NELER OLMUŞTU?

Zaporijya nükleer santrale yakın noktada düzenlenen saldırı sonucu santral hasar gördü. Saldırının ardından Ukrayna, Rusya’yı suçlarken, Rusya ise Ukrayna’yı suçladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresindeki birçok ülkeyi tehlikeye attığını, durumun kontrolden çıktığını ve bu tarz saldırılardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.