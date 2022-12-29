Ukrayna'da patlama sesleri

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Ukrayna Perşembe sabahına da füzeler ve siren sesleri ile başladı.

Cumhurbaşkanlığı ofisi danışmanı Oleksiy Arestovych, Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenlediğini ve başkent Kiev dahil olmak üzere Jitomir ve Odesa'da da patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da şehrin farklı bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Harkov Belediye Başkanı da Rus füzelerinin kenti hedef aldığını belirtti.

Patlama nedeniyle Odesa ve Dnipropetrovsk'ta elektrik kesintileri gerçekleştiği açıklandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.