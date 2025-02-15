Ui-jo Hwang'a hapis cezası verildi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen 32 yaşındaki Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang, cinsel ilişki görüntülerini izinsiz kaydettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl hapis ve 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Güney Kore basınına göre; Mahkeme, futbolcunun 40 saatlik cinsel suçlarla mücadele eğitimi almasına ve 200 saat kamu hizmeti yapmasına da karar verdi.

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Savcılığın futbolcu için 4 yıl hapis cezası talep ettiği ancak mahkemenin ceza indirimi uyguladığı kaydedildi.