Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer olacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Milli futbolcu "Ben bu takımın kaptanıyım. Trabzonspor ne derse doğru odur" ifadelerini kullandı

Giriş: 05.06.2023 - 20:55 | Güncelleme: ABONE OL
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray iddialarına yanıt!
HABERTURK.COM

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialara yanıt verdi. Bugüne kadar kendisine gelen hiçbir teklif sonrasında Trabzonspor'a 'Gitmek istiyorum' demediğini belirten Uğurcan, bordo-mavili kulübün kararına saygı duyduğunu vurguladı.

61Saat'a açıklama yapan milli futbolcu, “Ben bugüne kadar gelen hiçbir teklifte kulübüme 'Gitmek istiyorum' demedim. Şu anda bu takımın kaptanıyım. Trabzonspor ne derse doğru olan odur’ ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da çıkan iddialara yanıt vermiş ve "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı için gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ivan Bebek'ten Fenerbahçe itirafı!
Ivan Bebek'ten Fenerbahçe itirafı!
İbrahim Kalın kimdir?
İbrahim Kalın kimdir?
Numan Kurtulmuş kimdir?
Numan Kurtulmuş kimdir?
Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu?
Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.