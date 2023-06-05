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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialara yanıt verdi. Bugüne kadar kendisine gelen hiçbir teklif sonrasında Trabzonspor'a 'Gitmek istiyorum' demediğini belirten Uğurcan, bordo-mavili kulübün kararına saygı duyduğunu vurguladı.

61Saat'a açıklama yapan milli futbolcu, “Ben bugüne kadar gelen hiçbir teklifte kulübüme 'Gitmek istiyorum' demedim. Şu anda bu takımın kaptanıyım. Trabzonspor ne derse doğru olan odur’ ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da çıkan iddialara yanıt vermiş ve "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı için gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." demişti.

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