Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken lider Trabzonspor kritik bir virajı daha kayıpsız döndü ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti. Bordo-mavililer galibiyete Bakasetas ve Visca'nın golleriyle uzanırken 3 puanı getiren diğer bir isim ise Uğurcan Çakır oldu. Sarı-kırmızılıların özellikle ilk yarı ve son dakikalardaki akınlarına geçit vermeyen Uğurcan kalesinde bir kez daha devleşti!
6 ŞUTUN 5'İNİ KURTARDI!
Galatasaray'ın kalesine gönderdiği altı şutun beşinde gole izin vermeyen Uğurcan Çakır sadece Alexandru Cicaldau'nun penaltısını engelleyemedi. Sarı-kırmızılılar karşısında yüzde 83'lük kurtarış oranıyla oynayan Uğurcan galibiyette büyük pay sahibi oldu ve istikrarını sürdürdü.
ZİRVEYE ADINI YAZDI
Uğurcan Çakır, Süper Lig ve 5 büyük ligdeki yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleciler arasında yüzde 82 ile zirvede yer aldı. Bordo mavili takımın kalecisi zirveyi Konyaspor 'un kalecisi Sehic ile paylaştı.
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde yüksek kurtarış yüzdesine sahip 10 kaleci ise şöyle:
UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR
YÜZDE 82
İBRAHİM SEHİC - KONYASPOR
YÜZDE 82
JOSE SA - WOLVERHAMTPON
YÜZDE 81
MARK FLEKKEN - FREIBURG
YÜZDE 80
YASSINE BOUNOU - SEVILLA
YÜZDE 79
UNAI SIMON - ATHLETIC CLUB
YÜZDE 78
AARON RAMSDALE - ARSENAL
YÜZDE 78
PAU LOPEZ - MARSİLYA
YÜZDE 78
SAMİR HANDANOVİC - INTER
YÜZDE 78
WALTER BENITEZ - NICE
YÜZDE 78
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!