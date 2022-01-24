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Uğurcan Çakır, Avrupa'nın zirvesinde!

Trabzonspor'u Galatasaray karşısında da önemli kurtarışlarıyla 3 puana taşıyan isimlerden olan Uğurcan Çakır bu sezonki performansıyla Avrupa'nın zirvesinde bulunuyor!

24.01.2022 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
Uğurcan Çakır, Avrupa'nın zirvesinde!

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken lider Trabzonspor kritik bir virajı daha kayıpsız döndü ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti. Bordo-mavililer galibiyete Bakasetas ve Visca'nın golleriyle uzanırken 3 puanı getiren diğer bir isim ise Uğurcan Çakır oldu. Sarı-kırmızılıların özellikle ilk yarı ve son dakikalardaki akınlarına geçit vermeyen Uğurcan kalesinde bir kez daha devleşti!

6 ŞUTUN 5'İNİ KURTARDI!

Galatasaray'ın kalesine gönderdiği altı şutun beşinde gole izin vermeyen Uğurcan Çakır sadece Alexandru Cicaldau'nun penaltısını engelleyemedi. Sarı-kırmızılılar karşısında yüzde 83'lük kurtarış oranıyla oynayan Uğurcan galibiyette büyük pay sahibi oldu ve istikrarını sürdürdü.

ZİRVEYE ADINI YAZDI

Uğurcan Çakır, Süper Lig ve 5 büyük ligdeki yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleciler arasında yüzde 82 ile zirvede yer aldı. Bordo mavili takımın kalecisi zirveyi Konyaspor 'un kalecisi Sehic ile paylaştı.

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde yüksek kurtarış yüzdesine sahip 10 kaleci ise şöyle:

UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR

YÜZDE 82

İBRAHİM SEHİC - KONYASPOR

YÜZDE 82

JOSE SA - WOLVERHAMTPON

YÜZDE 81

MARK FLEKKEN - FREIBURG

YÜZDE 80

YASSINE BOUNOU - SEVILLA

YÜZDE 79

UNAI SIMON - ATHLETIC CLUB

YÜZDE 78

AARON RAMSDALE - ARSENAL

YÜZDE 78

PAU LOPEZ - MARSİLYA

YÜZDE 78

SAMİR HANDANOVİC - INTER

YÜZDE 78

WALTER BENITEZ - NICE

YÜZDE 78

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