Survivor 2020 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın ünlüler ve gönüllüler yarışmacı kadrosu belli oldu. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Uğur Pektaş kimdir? İşte detaylar...

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur.