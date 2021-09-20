Uğur Kılıç, Veselin Vujovic'i istiyor

Hentbolvizyon2028 sloganıyla yola çıkan ekibin, hentbol sporuna altyapılardan milli takımlara kadar köklü değişiklikler getireceği konuşuluyor. Milli takımların başına hentbol efsanesi olan Veselin Vujovic'i getirmek isteyen ekibin, Vujovic ile yapılan ilk görüşmeden olumlu cevap aldığı öğrenildi.

Oyunculuk döneminde Yugoslavya forması ile Olimpiyat ve Dünya Şampiyonlukları bulunan 60 yaşındaki teknik adamın, koçluk kariyerinde ise bir çok üst düzey lig ve Avrupa Kupası şampiyonlukları bulunuyor. En son Slovenya Milli Takımı ile Dünya üçüncülüğü yaşayan Veselin Vujovic şu anda RK Vardar kulübünün antrenörlüğünü yapıyor.