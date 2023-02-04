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Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar hayatını kaybetti

Gazeteci Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Gülten Dündar bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu

Giriş: 04.02.2023 - 13:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar hayatını kaybetti
Uğur Dündar'ın kız kardeşi hayatını kaybetti
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Gazeteci, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti.

Uğur Dündar'ın kardeşi Gülten Dündar bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Twitter'dan açıklama yapan Uğur Dündar, "Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağolsun. Kardeşimi kaybetmenin tarifsiz acısını paylaşan, dualarını esirgemeyen ve bizimle birlikte üzülen herkese, ailem adına sonsuz teşekkürler eder, sağlıklı uzun ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.

İki çocuk sahibi Gülten Dündar, Silivrikapı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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