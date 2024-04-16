Uğur Dündar'dan 'babalık davası' açıklaması
Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu; "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" dedi. O kişinin de Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Dava açıldığını doğrulayan Dündar, DNA testinin sonucunu açıkladı
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Metin Akpınar'ın Suphiye Ormancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler yıllar ortaya çıkmıştı.
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Türkiye'nin gündemine oturan bu haber sonrasında Metin Akpınar, kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu.
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Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde de; "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklama yaptı.
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Ardından da o kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Babalık davası açıldığını doğrulayan Dündar, DNA testi sonucunu açıkladı.
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Uğur Dündar; "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde açıklama yaptı.