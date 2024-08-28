Uğur Bilgin'den birinci evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım

Bilgin, düğünlerinden yayımladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Koskoca bir yıl geçti. Önümüzdeki her yıl daha şahane olsun inşallah. Nice sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun, yol arkadaşım, canım eşim. Seni çok seviyorum."

Fotoğraflar: Instagram