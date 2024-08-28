Uğur Bilgin'den birinci evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da 'Mesut' karakteriyle tanınan Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl evlendiği İrem Uslu ile 1'inci evlilik yıl dönümünü kutladı
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Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl ağustos ayında İrem Uslu ile İstanbul'da nikâh masasına oturmuştu.
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44 yaşındaki oyuncu, evliliklerinin 1. yılını sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak duyurdu.
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Bilgin, düğünlerinden yayımladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Koskoca bir yıl geçti. Önümüzdeki her yıl daha şahane olsun inşallah. Nice sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun, yol arkadaşım, canım eşim. Seni çok seviyorum."
Fotoğraflar: Instagram
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