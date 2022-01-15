"Birbirimizi göremiyoruz"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Uğur Arslan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Arslan, "Set arasında yemeğe gelmiştik, şimdi sete geri dönüyorum. Dizi ekibi olarak koronavirüsü de atlattık, çok şükür. Kaldığımız yerden devam ediyoruz." diye konuştu.

Uğur Arslan, rol aldığı dizinin senaristliğini eşinin yaptığını ve senaryoyu her okuduğunda izleyiciyle beraber kendisinin de şaşırdığını ifade etti.

Oyuncu, "Bazen eşimden dolayı sete avantajlı gittiğimi düşünüyorlar ama öyle olmuyor. Ne sette, ne de evde doğru düzgün görebiliyoruz birbirimizi. O senaryoyu yetiştirmek için bir mücadele veriyor, biz ise diziyi..." ifadelerini kullandı.