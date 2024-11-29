Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti

Uğur Akkuş; "Yedi yıldır birlikte olduğum, severek, aşkla ve büyük emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanma nedenlerimle ilgili olarak yakın çevrem, ailem ve beni tanıyan herkes bir şeyler söyleyecektir; bu yüzden düşüncelerimi buradan paylaşmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek nedeni artık mutsuz olmam. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi dolu bir evlilik sanmıştım, ancak her şeyin aslında para ve maddiyat odaklı olduğunu geç ve zor bir şekilde anladım. Şimdi, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmek adına boşanma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.