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Eşinden ayrılan Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim! - Güncel magazin haberleri

Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim!

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve 17 yıllık eşi Nazan Güneş ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Ufuk Özkan, annesinin evine yerleşti. Oyuncu, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim." diyerek, espri yaptı

27.08.2022 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşanmıştı.

    Nazan Güneş'ten Eren adında bir oğulları bulunan ikili, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ufuk Özkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

    Eşiyle evlerini ayırdıktan sonra annesinin evine yerleşen Özkan, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim." diyerek, espri yaptı.

  • "İKİ MEDENİ İNSAN GİBİ OTURUP, KONUŞTUK"

    Güneş ile yollarını ayırma kararı hakkında yeni açıklamalarda bulunan Ufuk Özkan, "Kavga, gürültü olmadan fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldık. 16 sene sonra bir şeyler bitti. Onu kabullenme sürecini yaşadık. İki medeni insan gibi oturup, konuştuktan sonra yollarımıza ayrı devam etmeye karar verdik." şeklinde konuştu.

  • "GENÇKEN İNSANLAR HATA YAPABİLİR"

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 22 yaşındaki haline bir mektup yazan ünlü oyuncu, 25 senelik hayatında neler olup, bittiğine değindi.

    Gençken insanların hatalar yapabildiğini ifade eden Özkan, koşulsuz arkadaşlarına bağlanmanın birtakım yanlışlar yaptırdığını, bu hataları başkalarına yüklemenin yersiz olduğunu, aradan 25 sene geçince ise bunu net olarak görebildiğini ve artık etrafında pek insan olmadığını belirtti.

  • "İŞLERDEN DOLAYI İLİŞKİ KAN KAYBETTİ"

    Ufuk Özkan, mektubun Nazan Güneş'e olmadığını, eski eşinin müthiş ve çok kıymetli bir insan olduğunu dile getirdi.

    Oyuncu, ayrıca işlerin güçlerin içerisine dalmanın ilişkide kan kaybettirdiğini söyleyerek, öz eleştiride bulundu.

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