UFO zannedip telefona sarıldı! Uzmanlar gerçeği açıkladı

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi’nde bulunan evinin çatısında oturan 48 yaşındaki Ali Doğan gökyüzünde bir cisim fark etti.

İHA'nın haberine göre cismin UFO olabileceğini düşünen Doğan, hemen çocuğunu çağırarak o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Ancak cismin meteoroloji balonu olduğu tespit edildi.

Vatandaş tarafından çekilen görüntüyü inceleyen Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanları gökyüzünde düz bir hizada yükselen cismin yüzde 99 oranında meteorolojinin hava tahmin balonu olduğunu söylediler.

"GÖKYÜZÜNDEKİ CİSİM UFO'YA BENZİYORDU"

Gökyüzündeki cismin UFO’ya benzediğini ifade eden Ali Doğan, “Evin terasında Samsun manzarasını seyrediyordum. Birden uzaktan bir cismin yükseldiğini gördüm. Telefon yanımda olduğu için hemen kaydetmeye başladım. UFO’ya da benziyordu.

Meteorolojinin balonu olabilir mi bilmiyorum. Balon değildi diye gözlemledim. Can simidi gibi ortası boştu. Zaman zaman da parlıyordu. Kendinden dolayı mı yoksa güneş vurduğu için mi parlıyor bilemedim. Gök cismi elips bir çizgi çizerek, güneye doğru gitti.

Yükselmeye başlayınca da nereye gittiğini takip edemedim. Ortalama 7 dakika gözlemledim. Ben de tesadüfen gördüm. Çocuğumu çağırdım, o da benimle beraber gök cismini takip etti” dedi.

Samsun’da bulunan Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü tarafından günde 2 kez tüm dünya ile aynı saatte meteoroloji hava tahmin balonu gökyüzüne bırakılıyor.