UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: İspanya- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya- Hollanda maçı için geri sayım başladı. Estadio de Mestalla'da oynanacak mücadele öncesinde İspanya- Hollanda rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Hollanda'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, İspanya- Hollanda maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...