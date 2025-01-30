AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET VE BERAERLİĞİN PUAN KATKISI

UEFA Avrupa Ligi'nde her galibiyet ülke puanına 400, her beraberlik ise 200 puan kazandırıyor.Bu akşam üç temsilcimiz de sahadan zaferle ayrılırsa, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Bu durumda ülke puanına toplamda 1.200 puan eklenmiş olacak.