UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA ülke puanı klasmanındaki tırmanışımız devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında liderlik için Fransa temsilcisi Rennes'i konuk eden Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve haftayı lider tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, deplasmanda Fiorentina takımına 2-1 yenildi ve liderlik son maça kaldı. Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Trabzonspor, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 2-1 yenilerek H Grubu'nda ilk ikiye kalma şansını zora soktu. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Romanya ekibi CFR Cluju 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, gruptan bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükseldi. İşte UEFA'nın ülke puanı sıralamasında son durum...