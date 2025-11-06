UEFA ülke puanı sıralaması 7 Kasım 2025 Cuma: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin maçları nedeniyle gündemi meşgul etmeye başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Ajax'ı 3-0 mağlup ederek ülke puanına önemli bir katkıda bulundu. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Avrupa Ligi maçında, 6 Kasım Perşembe günü Viktoria Plzen ile, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans karşılaşacak. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? İşte 7 Kasım 2025 Cuma UEFA ülke puanı son durum...
UEFA ülke sıralaması güncel son durum... Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden, Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor UEFA ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte 7 Kasım 2025 UEFA ülke puanı...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 46.400 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 56.550, 10. sıradaki Çekya'nın 42.300 puanı bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1. İngiltere - 100.227
2. İtalya - 88.658
3. İspanya - 82.578
4. Almanya - 79.116
5. Fransa - 71.534
6. Hollanda - 63.866
7. Portekiz - 60.466
8. Belçika - 56.550
9. TÜRKİYE - 46.400
10. Çekya - 42.300
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 6 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.