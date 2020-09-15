UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki finalde, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçın dördüncü hakemi ise Orel Grinfeeld olacak.