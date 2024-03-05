UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde son 16 turunda bugün ve yarın 4 rövanş maçı oynanacak. Skor avantajını elde eden takımlar çeyrek finale yükselecek. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği şampiyonlar ligi son 16 turu rövanş maçları programı...
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart'ta oynanacak karşılaşmaları sonunda belli olacak. TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:
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5 MART SALI
Bayern Münih- Lazio (İlk maç 0-1)
Real Sociedad- PSG (0-2)
- 3
6 MART ÇARŞAMBA
Real Madrid- Leipzig (1-0)
Manchester City- Kopenhag (3-1)
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- 4
12 MART SALI
Arsenal- Porto (0-1)
Barcelona- Napoli (1-1)
13 MART ÇARŞAMBA
Atletico Madrid- Inter (0-1)
Borussia Dortmund- PSV (1-1)