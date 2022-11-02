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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D Grubu'nda altıncı ve son maçlar oynandı. Liverpool, Napoli'ye ilk yenilgisini tattırırken Bayern Münih ise Inter'i devirerek 6'da 6 yaptı. Porto, Atletico Madrid'i Avrupa dışına iterken D Grubu'nda ise Marsilya-Tottenham, Sporting-Eintracht Frankufr maçları nefesleri kesti! D Grubu'nda liderlik ve üçüncülük sıraları son dakikada belli oldu! İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Giriş: 02.11.2022 - 01:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto, konuk ettiği İspanya'nın Atletico Madrid takımını 2-1 yenerek grubu 12 puanla lider tamamladı.

  • B Grubu'nda, Belçika takımı Club Brugge ise deplasmanda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak grubu 11 puanla ikinci sırada bitirdi.

  • Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Porto ve Club Brugge, son 16 turuna yükseldi.

  • Bayer Leverkusen ise grubu 5 puanla 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Atletico Madrid ise 5 puanla grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya erken veda etti.

  • AJAX DEPLASMANDA KAZANDI

    A Grubu'ndaki son hafta karşılaşmasında ise Ajax, Rangers'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Hollanda ekibi 4'te Steven Berghuis'nin golüyle erkenden öne geçti.

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