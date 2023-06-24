UEFA, Osasuna hakkında kesinleşen şike cezasıyla bağlantılı olarak katılmaya hak kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nden men edilebileceği uyarısında bulundu.
UEFA, müfettişlerinin hazırladığı ve tavsiye niteliği taşıyan rapor doğrultusunda, Osasuna'nın gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkının elinden alınmasının istendiğini duyurdu.
İspanya ekibinin konu hakkında bilgilendirildiği de belirtildi.
Osasuna, 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla İspanya'da yargılanmış, Nisan 2020'de mahkeme 11 sanıktan 9'una hapis ve para cezaları vermişti.