UEFA kulüpler sıralaması güncel! 2023 UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımları kaçıncı sırada ve kaç puanları var?

UEFA ülke puanı sıralamasında sezona 13. sırada giren Türkiye, ilk hafta itibariyle 1 sıra daha yükselerek 12. sıraya yükseldi ve ilk 10 hedefine bir adım daha yaklaştı. Konuyla ilgili olarak Türk takımlarının kulüpler sıralamasındaki son durumu da gündem oldu. İşte, temsilcilerimizin son durumu...