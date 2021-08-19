Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Roma'yı konuk ediyor. Avrupa'daki 138. randevusuna çıkacak olan Trabzonspor'un ilk 11'i ve maça dair merak edilenleri derledik...

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak. Trabzonspor - Roma maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

TRABZONSPOR - ROMA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.