Hatırlanacağı üzere, Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fiorentina'yı konuk ettiği mücadele esnasında sahaya giren bir taraftar, Fiorentina futbolcusu Alessandro Bianco'ya saldırmıştı. Genç futbolcuyu yaralayan taraftarlar tutuklanmıştı.

F.BAHÇE'YE 5 BİN KOLTUK KAPATMA CEZASI

UEFA, Fenerbahçe'ye de Sevilla maçında taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi.

Sarı-lacivertli ekip, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 30 bin euro para cezası ve Avrupa'da oynanacak bir sonraki iç saha maçında 5 bin kişilik tribün kapatma cezasına çarptırıldı.

Ayrıca UEFA, maçta merdiven boşluklarının işgal edilmesi sebebiyle de Fenerbahçe'ye 14 bin euro para cezası verdi.