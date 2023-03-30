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UEFA'dan Sivasspor'a seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası!

UEFA, Avrupa'da ülkemizi temsil eden Sivasspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza yağdırdı. Sivasspor, taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alırken, Fenerbahçe kısmi tribün kapatma ve para cezası, Trabzonspor da para cezasına çarptırıldı.

Giriş: 30.03.2023 - 18:58 | Güncelleme: ABONE OL
UEFA'dan Sivasspor'a seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası!
HABERTURK.COM

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'ndeki Fiorentina maçında yaşananlar sebebiyle Sivasspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Hatırlanacağı üzere, Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fiorentina'yı konuk ettiği mücadele esnasında sahaya giren bir taraftar, Fiorentina futbolcusu Alessandro Bianco'ya saldırmıştı. Genç futbolcuyu yaralayan taraftarlar tutuklanmıştı.

Öte yandan maçta kırmızı kart gören Hakan Arslan da 3 maç ceza aldı.

F.BAHÇE'YE 5 BİN KOLTUK KAPATMA CEZASI

UEFA, Fenerbahçe'ye de Sevilla maçında taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi.

Sarı-lacivertli ekip, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 30 bin euro para cezası ve Avrupa'da oynanacak bir sonraki iç saha maçında 5 bin kişilik tribün kapatma cezasına çarptırıldı.

Ayrıca UEFA, maçta merdiven boşluklarının işgal edilmesi sebebiyle de Fenerbahçe'ye 14 bin euro para cezası verdi.

TRABZONSPOR'A DA CEZA

Trabzonspor'a ise deplasmandaki Basel maçındaki tribün olayları nedeniyle 20 bin euro para cezası verdi.

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