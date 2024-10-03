UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

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UEFA Konferans Ligi'nde bugün oynanacak Cercle Brugge-St. Gallen maçında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Belçika'nın Cercle Brugge ile İsviçre'nin St. Gallen takımları arasında bugün oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşmasını yönetecek.

Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak müsabakada Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Maçta Erkan Engin VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.