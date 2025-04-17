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        Haberler Bilgi Gündem UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman? Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri nasıl oldu, hangi takımlar yükseldi?

        UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman? Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri nasıl oldu?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçları ile devam etti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde yarı final finale yükselen takımlar kadar, yarı final mücadelelerinin oynanacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman? Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Avrupa Ligi yarı final maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 23:57 Güncelleme: 18.04.2025 - 01:03
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        • 1

          Avrupa Ligi çeyrek final mücadelelerinin sona ermesinin ardından, gözler yarı final maçlarının oynanacağı tarih çevrildi. 4 takımın mücadele edeceği yarı final müsabakalarında eşleşmeler belli oldu. Peki, "UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman? Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri nasıl oldu, hangi takımlar yükseldi?" İşte Avrupa Ligi yarı final maç tarihleri...

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

          UEFA Avrupa Ligi yarı final maçlarının ilki 1 Mayıs tarihinde, rövanşlar ise 8 Mayıs tarihinde oynanacak.

        • 3

          Yarı final eşleşmeleri:

          Bodo Glimt - Tottenham

          Manchester United - Athletic Bilbao

        • 4
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