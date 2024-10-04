AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ KAÇINCI, KAÇ PUANI VAR?

Galatasaray iki maçta aldığı bir galibiyet ve bir beraberlikle 4 puanla 8. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe iki maçta aldığı bir galibiyet ve bir beraberlikle 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Beşiktaş iki maçta aldığı 2 mağlubiyetle 36. sırada yer alıyor.