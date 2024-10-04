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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi puan durumu 3 Ekim 2024: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi puan durumu 3 Ekim 2024: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçları devam etti. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ülke puanı adına önemli maçlara çıktı. Fenerbahçe, Twente ile kalırken, Galatasaray Rigas Skola karşısında sahadan galip ayrıldı, Beşiktaş ise iç sahada Eintracht Frankfurt'a mağlup oldu. Maçların sona ermesinin ardından Avrupa Ligi puan durumu gündemdeki yerini aldı. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 00:12 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:18
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi puan durumu son durum... Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele verecek. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde ikinci maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte detaylar...

        • 2

          AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ KAÇINCI, KAÇ PUANI VAR?

          Galatasaray iki maçta aldığı bir galibiyet ve bir beraberlikle 4 puanla 8. sırada yer alıyor.

          Fenerbahçe iki maçta aldığı bir galibiyet ve bir beraberlikle 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

          Beşiktaş iki maçta aldığı 2 mağlubiyetle 36. sırada yer alıyor.

        • 3

          UEFA AVRUPA LİGİ 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

        • 4
        • 5

          UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        • 6
        • 7

          UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

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